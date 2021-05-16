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Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от COVID-19 ради поездки за рубеж
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от COVID-19 ради поездки за рубеж

Юлия Павлушова

Здоровье

Каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса, если только в этом случае будет возможность выехать за границу. Это показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Уточняется, что 18 процентов опрошенных собираются пройти вакцинацию в любом случае. Еще 23 процента респондентов не хотят делать прививку ни при каких условиях.

Таким образом пройти вакцинацию ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет — 26 процентов, 16 процентов граждан в возрасте от 35 до 44 лет, а также 19 процентов россиян в возрасте 45 лет и старше.

Сделать прививку в любой ситуации собираются 14 процентов граждан в возрасте до 34 лет, 16 процентов россиян от 35 до 44 лет, а также 24 процента респондентов в возрасте 45 лет и старше, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вторую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Индию.

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