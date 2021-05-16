Библиотекарь назвала шесть лучших книг для семейного чтения

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Заведующая столичной библиотекой № 43 — Культурным центром имени В. Ю. Драгунского Татьяна Денисова, рассказала о шести книгах для совместного чтения с детьми. В список вошли произведения Беатрис Поттер, Станислава Востокова и других авторов.

Самым маленьким читателям библиотекарь советует сборник сказок Беатрис Поттер «Кролик Питер и его друзья». Эта история о милом кролике, который живет со своей семьей в корнях большой ели и постоянно попадает в разные истории. Этой книге уже больше 100 лет. Библиотекарь называет ее поучительной и отмечает, что сборник читается очень легко. Красочные иллюстрации писательницы понравятся и маленьким читателям и их родителям.

Еще одной рекомендацией Денисовой стала книга Аньелы Холевинской-Школик «Мировые мишки. Истории со всего света». Особенно она понравится активным детям и любителям плюшевых игрушек. Польская писательница проводит читателей по всему миру и знакомит их с жителями разных стран. Дети узнают о праздниках других народов и о связанных с ними обычаях. Книга научит детей помогать другим, быть добрее к окружающим и ценить дружбу.

Детям постарше Денисова советует почитать «Большую книгу приключений банды пушистиков» Кати Алвес. В этой книге собраны истории о тайной жизни домашних питомцев. Чем занимаются звери, птицы и рептилии, когда их хозяева уходят по своим дела? Португальская писательница Катя Алвес раскрывает их секреты. Ее герои ходят друг к другу в гости, ведут светские беседы и даже занимаются детективными расследованиями.

Библиотекарь советует обратить внимание и на книгу-дневник Ариадны Борисовой «Записки для моих потомков». Эта история написана от лица девочки Валентинки, которая приехала на летние каникулы к бабушке в деревню. Девочка знакомится с динозавром, который живет в реке, находит чужие клады и оставляет свои, ставит спектакль для жителей деревни. Юные читатели смогут почерпнуть немало идей для интересных летних каникул. Книга Ариадны Борисовой прошла в финал Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина.

Подросткам Татьяна Денисова «Праздник поворота рек» Станислава Востокова. Эта книга для путешественников и тех, кто грезит о дальних странах. Большое внимание в книге уделяется проблеме сохранения живой природы. «Праздник поворота рек» посвящен поездке Востокова в Камбоджу, где он работал над защитой исчезающих видов животных. История небольшая, читается очень плавно, она понравится и подросткам, и их родителям, передает слова библиотекаря официальный сайт мэра Москвы.

Обратить внимание стоит и на книгу Михаила Самарского «Морские приключения Трисона». В этой книге продолжается история пса-поводыря, начатая в книге «Радуга для друга». Четвероногий герой в новом приключении становится служебной собакой. Вместе с напарником он отправляется в командировку в Израиль, но нечаянно оказывается за бортом катера. Библиотекарь обещает, что эта история закончится хорошо и помощь герою придет с неожиданной стороны.

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