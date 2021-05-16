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Фестиваль «Вознесенский FEST» прошел в Доме творчества «Переделкино»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Фестиваль «Вознесенский FEST» прошел в Доме творчества «Переделкино»

Маргарита Мартовская

Культура

В Доме творчества «Переделкино» прошел фестиваль «Вознесенский FEST». Для зрителей организовали лекции о литературе, музыкальную программу, а гвоздем мероприятия стали публичные чтения известных стихотворений.

Фестиваль приурочили к 88-летию со дня рождения поэта Андрея Вознесенского.

— Мы хотим отметить эту дату праздником искусств, где литераторы и художники, актеры и музыканты представят произведения, которые наследовали традиции поэта-шестидесятника. В этом и состоит одна из миссий нашего центра — сделать имя Андрея Вознесенского отправной точкой, из которой наши современники смогут начать собственный творческий путь, — рассказала директор Центра Вознесенского Ольга Варцева.

В рамках фестиваля современные художники Катя Бочавар и Олег Макаров создали необычные арт-объекты — лоскуты шелка, похожие на горящее пламя. Около арт-объектов, установленных на территории Переделкина, звучали аудиозаписи стихотворений поэта.

В начале дня прошли лекции о творчестве шестидесятников. Писатель Дмитрий Петров поговорил с публикой о биографиях Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и других авторов. Далее состоялся чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Его участники без подготовки декламировали литературные тексты, а члены жюри оценивали их артистизм и технику речи. А в конце дня прошел концерт латвийского композитора Владислава Наставшева.

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