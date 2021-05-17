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Свыше 33,2 тысячи военнослужащих армии РФ переболели коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 33,2 тысячи военнослужащих армии РФ переболели коронавирусом

Татьяна Плотникова

Общество

Общее количество военнослужащих Вооруженных сил России, выздоровевших от коронавирусной инфекции, возросло до 33 266 человек. Об этом в воскресенье, 16 мая, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как уточняет ведомство, за последние сутки COVID-19 был выявлен у 377 человек в системе Вооруженных сил РФ, в том числе 288 военнослужащих, 15 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, двое воспитанников довузовских учреждений Минобороны и 73 гражданских специалиста.

За тот же период от коронавирусной инфекции выздоровели 40 военнослужащих, сообщает «Интерфакс».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии число случаев коронавируса в мире превысило 162 миллиона.

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