Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два дома на 500 квартир достроят в Мытищах в 2023 году
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Два дома на 500 квартир достроят в Мытищах в 2023 году

Татьяна Плотникова

Недвижимость

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области до 2 июня проведут плановую проверку хода строительства двух жилых домов в Мытищах.

По проекту, один из этих домов — 17-этажный, второй — 18-этажный, общей вместимостью 500 квартир. Прогнозируемый срок окончания работ — четвертый квартал 2023 года.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментной плиты и вертикальных конструкций первого этажа.

Как рассказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, если в ходе проверки инспекторы выявят какие-либо нарушения, в отношении застройщика могут быть применены меры административного воздействия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в ТиНАО к началу учебного года откроют десять новых детских садов.

Читайте также: Высотную часть Национального космического центра в столице начнут возводить летом

МытищиМосковская областьжилой дом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте