Два дома на 500 квартир достроят в Мытищах в 2023 году
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области до 2 июня проведут плановую проверку хода строительства двух жилых домов в Мытищах.
По проекту, один из этих домов — 17-этажный, второй — 18-этажный, общей вместимостью 500 квартир. Прогнозируемый срок окончания работ — четвертый квартал 2023 года.
В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментной плиты и вертикальных конструкций первого этажа.
Как рассказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, если в ходе проверки инспекторы выявят какие-либо нарушения, в отношении застройщика могут быть применены меры административного воздействия, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в ТиНАО к началу учебного года откроют десять новых детских садов.
Читайте также: Высотную часть Национального космического центра в столице начнут возводить летом