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Сотрудника службы доставки в Подмосковье задержали за присвоение посылок
Фото: moscow-live

Сотрудника службы доставки в Подмосковье задержали за присвоение посылок

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Красногорска задержали сотрудника службы доставки по подозрению в присвоении чужих посылок. Об этом в понедельник, 17 мая, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, в полицию поступило сообщение от представителя службы доставки товаров о пропаже нескольких посылок. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого — 22-летнего работника пункта выдачи заказов.

По данным следствия, задержанный от имени других людей заказывал в интернете одежду и инструменты, пользуясь тем, что при оформлении заказов не требовалась предоплата. При поступлении посылки с заказами на чужие имена подозреваемый присваивал.

Мужчине вменяют три преступных эпизода, причиненный его действиями ущерб оценивают в 17 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». С задержанного взята подписка о невыезде, сообщает «МВД Медиа».

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