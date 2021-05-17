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Более полумиллиона москвичей уже оформили единый читательский билет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более полумиллиона москвичей уже оформили единый читательский билет

Илья Ашуров

Город

Жители столицы активно пользуются единым читательским билетом. В настоящее время его оформили уже более 500 тысяч москвичей. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Единый читательский билет позволяет получить доступ к фондам всех столичных библиотек, а это свыше 13 миллионов изданий разного рода: художественная и научная литература, периодика и многое другое. По словам заместителя мэра, за первый квартал нынешнего года по данному читательскому билету было выдано более 3,5 миллиона изданий.

— В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература, — рассказала Наталья Сергунина на официальном сайте мэра Москвы.

Добавляется, что наибольшей популярностью среди читателей пользуется роман американского писателя Майкла Шейбона «Потрясающие приключения Кавалера & Клея», его брали в библиотеках 1215 раз.

Среди современных отечественных авторов высоким читательским спросом пользуются романы Евгения Водолазкина «Идти бестрепетно» и «Брисбен», среди русских классиков — произведения Дениса Фонвизина, Василия Жуковского и других.

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«Единый читательский билет»Наталья Сергунинабиблиотека
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