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Число случаев коронавируса в мире превысило 162,7 миллиона
Фото: twitter.com/lennieledesma

Число случаев коронавируса в мире превысило 162,7 миллиона

Виктория Родимкина

В мире

Количество выявленных случаев коронавируса в мире на утро понедельника, 17 мая, превысило 162,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Так, в мире за все время пандемии выявили 162 788 478 случаев COVID-19. От инфекции и последствий заболевания скончались 3 379 462 человека по всему миру.

Больше всего случаев вируса зафиксировали в США, Индии и Бразилии. В Америке всего выявили 32 940 841 случай коронавируса. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число подтвержденных случаев коронавируса превысило 24,9 миллиона. На третьем месте находится Бразилия с показателем в 15 627 243 случая.

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