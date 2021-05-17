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Новое очистное сооружение построят в районе Южное Тушино
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Новое очистное сооружение построят в районе Южное Тушино

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Южное Тушино Карта всех событий

Реконструируемое очистное сооружение дождевой канализации «Тушино-2» позволит очистить поверхностный сток с части территории района Южное Тушино. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Реконструкция предусматривает строительство нового очистного сооружения с применением технологий в сфере очистки поверхностных сточных вод взамен действующих прудов-отстойников «Тушино-2».

Также в рамках ремонтных работ реализуют перекладку водосточного трубопровода диаметром 1500 миллиметров по новой трассе. Кроме того, предусмотрены работы по укреплению реки Сходни возле водовыпуска.

Общая площадь реконструкции составит около 0,9 гектара.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили программу по очистке водоемов.

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реконструкцияТушиноканализация
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