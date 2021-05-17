Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В тоннеле на востоке столицы столкнулись три автомобиля. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что инцидент произошел в Лефортовском тоннеле. Столкнулись три машины, одна из них — грузовая. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Движение затруднено в сторону центра на три километра, уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала об аварии, которая произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед въездом в Лефортовский тоннель. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них — такси. В результате аварии машину такси вынесло на полосу встречного движения.

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