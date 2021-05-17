Москвичам напомнили два главных правила на случай пропажи ребенка в метро

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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказал, что делать, если в метро потерялся ребенок.

— Потеряться в метро — большой стресс для ребенка, а еще больший — для его родителей, — говорится в Telegram-канале департамента.

Так, основные два правила гласят: потерявшийся ребенок должен остаться на месте и подождать, пока его найдет взрослый.

Кроме того, важно помнить, что если уехал ребенок, то он выходит на следующей станции и ждет родителя, а если уехал взрослый — ему следует вернуться на ту станцию, где осталось его дитя.

Ранее психолог объяснила родителям, как не навредить гениальному ребенку.

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