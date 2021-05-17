Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам напомнили два главных правила на случай пропажи ребенка в метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичам напомнили два главных правила на случай пропажи ребенка в метро

Полина Долганова

Дети

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказал, что делать, если в метро потерялся ребенок.

— Потеряться в метро — большой стресс для ребенка, а еще больший — для его родителей, — говорится в Telegram-канале департамента.

Так, основные два правила гласят: потерявшийся ребенок должен остаться на месте и подождать, пока его найдет взрослый.

Кроме того, важно помнить, что если уехал ребенок, то он выходит на следующей станции и ждет родителя, а если уехал взрослый — ему следует вернуться на ту станцию, где осталось его дитя.

Ранее психолог объяснила родителям, как не навредить гениальному ребенку.

Читайте также: Названы четыре признака, которые подскажут, готов ли ребенок к детскому лагерю

детиродителипропажа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Все мнения
О проекте