«Эффект домино»: как ситуация с коронавирусом в Индии повлияет на мировой рынок

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Ситуация с коронавирусом в Индии может привести к логистическим проблемам с поставками импорта в разные страны, что чревато удорожанием цен на товары на мировом рынке. Россия импортирует из Индии не так уж много, однако «эффект домино» может затронуть и ее. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод.

Ранее «ВМ» писала, что аналитики предупредили о росте цен на индийский чай в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии и засухой. В Индийской чайной ассоциации рассказали, что на 90 чайных плантациях в штате Ассам выявлено порядка 500 инфицированных. Наряду с этим индийские власти пытаются остановить распространение коронавируса еще на 800 чайных плантациях в Ассаме.

В то же время в Ассаме и ряде других индийских штатов установилась засушливая погода, которая грозит неурожаем на чайных плантациях.

— Фрукты и овощи из Индии не очень-то и везут. Если будут серьезные проблемы с производством из-за пандемии или логистическим вывозом, это может привести к повышению цен на мировом рынке. А это приведет к тому, что повысятся цены поставок из тех стран, откуда Россия покупает. Эффект домино, — сказал Холод.

Он отметил, что из Индии в Россию импортируют «технические вещи»: масла, копру кокосовую, джутовые тары.

— Кофе? Не слышал, чтобы был густо представлен на рынке. Шоколад? Тут Индия тоже не самый большой поставщик, — добавил эксперт.

Как ранее писала «ВМ», количество выявленных случаев коронавируса в мире на утро понедельника, 17 мая, превысило 162,7 миллиона. Больше всего случаев вируса зафиксировали в США, Индии и Бразилии. В Америке всего выявили 32 940 841 случай коронавируса. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число подтвержденных случаев коронавируса превысило 24,9 миллиона. На третьем месте находится Бразилия с показателем 15 627 243 случая.

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