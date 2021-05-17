Водителя автомобиля зажало в салоне после ДТП на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

На юге Москвы произошло ДТП с участием двух машин. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», два грузовых автомобиля столкнулись в районе 29-го километра МКАД. В результате происшествия одного из участников ДТП зажало в салоне автомобиля. Подробности инцидента уточняются.

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием трех машин, после которого один из водителей так же оказался зажат в своем автомобиле. Инцидент произошел ночью 16 мая. В Косино-Ухтомском районе столкнулись три автомобиля: два грузовых и один легковой. Один из водителей оказался зажат в своей машине. Позже ему помогли сотрудники МЧС.

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