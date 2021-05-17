Москвич научился рисовать животных с помощью велосипедных маршрутов

Фото: instagram/kudago

Житель Москвы Максим Телегин показал пользователям интернета необычное хобби: он научился рисовать животных с помощью велосипеда.

Телегин подготавливает свои маршруты таким образом, чтобы на финише получилось какое-либо существо.

Так, в коллекции москвича уже есть «динозавр», «поросенок» и «курица».

Ранее сообщалось, что велопатруль начал работу на улицах столицы.

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