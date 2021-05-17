Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности республики. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает БелТА.

Новый закон уточняет условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Согласно документу, силовики имеют право применять оружие и спецсредства «с учетом складывающейся обстановки». Сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если оно осуществлялось в соответствии с законом.

Также сотрудники органов внутренних дел наделяются правом запрещать гражданам осуществление видеозаписи и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности. Основные положения закона вступят в силу через месяц после его публикации.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. За действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

К концу дня в стране возникли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

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