«Сделал хитяру»: диджей записал песню с мяукающим котом и набрал три миллиона просмотров

Фото: Youtube /The Kiffness

Музыкант и диджей Девид Скотт, выступающий под псевдонимом The Kiffness, записал песню на основе мяукающего кота. Он показал ролик, на котором животное мяукает в разной тональности.

На это испуганное мяукание он наложил сначала бит, потом спел песню и в общей сложности на трех платформах набрал три миллиона просмотров.

Незамысловатая песня написана от лица человека, который общается с котом и говорит ему, что не любит его крики, но он может не бояться.

В многочисленных комментариях восхищенные пользователи отдали должное таланту артиста в TikTok:

«Просто из ора кота сделал хитяру», «Нет слов, хочется слушать и слушать», «Энигма нервно курит в сторонке».

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