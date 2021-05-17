«Сделал хитяру»: диджей записал песню с мяукающим котом и набрал три миллиона просмотров
Музыкант и диджей Девид Скотт, выступающий под псевдонимом The Kiffness, записал песню на основе мяукающего кота. Он показал ролик, на котором животное мяукает в разной тональности.
На это испуганное мяукание он наложил сначала бит, потом спел песню и в общей сложности на трех платформах набрал три миллиона просмотров.
Незамысловатая песня написана от лица человека, который общается с котом и говорит ему, что не любит его крики, но он может не бояться.
В многочисленных комментариях восхищенные пользователи отдали должное таланту артиста в TikTok:
«Просто из ора кота сделал хитяру», «Нет слов, хочется слушать и слушать», «Энигма нервно курит в сторонке».
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