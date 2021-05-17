Минздрав Великобритании оценил опасность индийского штамма COVID-19

Фото: flickr.com / Alex Hamilton

Индийский штамм коронавирусной инфекции более заразен, но ученым пока неизвестно, до какой степени. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, у специалистов пока нет полной картины того, как вакцины работают против индийского штамма. Лабораторные исследования в Оксфордском университете дают основания полагать, что применяемые в Великобритании препараты эффективны против этого штамма.

Хэнкок отметил, что эффективность вакцин также подтвердили врачи больниц в Болтоне, где отмечена вспышка заболеваний новым штаммом. В настоящее время в Великобритании зафиксировано 2323 подтвержденных случая заражения индийским штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: СМИ: Индийский штамм COVID-19 может вызвать масштабную волну эпидемии в Британии