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Минздрав Великобритании оценил опасность индийского штамма COVID-19
Фото: flickr.com / Alex Hamilton

Минздрав Великобритании оценил опасность индийского штамма COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Индийский штамм коронавирусной инфекции более заразен, но ученым пока неизвестно, до какой степени. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, у специалистов пока нет полной картины того, как вакцины работают против индийского штамма. Лабораторные исследования в Оксфордском университете дают основания полагать, что применяемые в Великобритании препараты эффективны против этого штамма.

Хэнкок отметил, что эффективность вакцин также подтвердили врачи больниц в Болтоне, где отмечена вспышка заболеваний новым штаммом. В настоящее время в Великобритании зафиксировано 2323 подтвержденных случая заражения индийским штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости.

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Великобританиякоронавирусновый штамм
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