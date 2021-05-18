«Грозный мальчик-чудовище»: психолог объяснила влюбленность девушек в казанского стрелка

Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Психолог Вероника Степанова объяснила, почему после трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев убил девять человек, многие девушки стали признаваться в любви к злоумышленнику.

— Это очень распространенная история, если вы посмотрите документальные фильмы с маньяками, у них отбоя от женщин нет. Один Пичушкин чего стоит! Все ломятся к нему, в ногах валяются, письмами закидывают, — отметила психолог.

По ее словам, срабатывают два основных механизма: таким женщинам кажется, что он никому больше не нужен, а им нужен. Это делегированный синдром Мюнхаузена: девушки думают, что такой мужчина будет их любить до конца жизни.

— С отъявленными маньяками то же самое происходит. Второй мотив, что у меня грозный мальчик-чудовище, а я девочка, он будет меня защищать, — отметила психолог на своем YouTube-канале.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

По завершении ряда следственных действий Галявиева отправят в институт Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

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