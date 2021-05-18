Следком начал проверку по факту ДТП на Волгоградском проспекте

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к1 Карта всех событий

Следственный комитет инициировал проверку по факту ДТП на Волгоградском проспекте, в котором пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, пострадавшие в аварии уже госпитализированы. Однако их точное число еще не установлено.

— 17-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства, где с ним будут проведены необходимые проверочные мероприятия, — добавила Иванова.

В ходе проверки правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего.

Видео: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

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