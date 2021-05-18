Момент ДТП на Волгоградском проспекте попал на видео

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

32к1, Волгоградский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент аварии на Волгоградском проспекте. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Прокуратура Москвы» во вторник, 18 мая.

На одном из них видно, как автомобиль ВАЗ на скорости выезжает на полосу встречного движения, вероятно, для того, чтобы обогнать грузовую машину. После возвращения в свою полосу движения автомобиль виновника ДТП заносит и он вновь вылетает на встречную полосу.

Видео: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

На втором видео запечатлен момент столкновения. У входа в здание МФЮА стоят несколько человек. На видео видно, как в стену рядом с ними врезается автомобиль. От удара несколько человек падают на землю.

Видео: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Столичная прокуратура проводит проверку по факту случившегося, уточняет пресс-служба ведомства.

Напомним, во вторник, 18 мая, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четырех пешеходов в Москве. Инцидент произошел рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте. В пресс-службе Московского финансово-юридического университета (МФЮА) отметили, что с места происшествия были госпитализированы две девушки «с легкими травмами». Еще одной пострадавшей оказали психологическую помощь прямо на месте ДТП.

Ранее по теме:

МФЮА: Виновник ДТП угнал машину у отца

Появились фото с места ДТП на Волгоградском проспекте

Появилось видео задержания водителя, который сбил пешеходов на Волгоградском проспекте