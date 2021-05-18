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Руспродсоюз прояснил ситуацию с ценами на индийский чай
Фото: pexels.com / Lisa Fotios

Руспродсоюз прояснил ситуацию с ценами на индийский чай

Марина Найденкова

Общество

Ситуация с ценами на индийский чай прояснится не раньше июня, когда его начнут выставлять на торги. Но только с осени прошлого года он подорожал на 30 процентов из-за пандемии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Ранее «ВМ» писала, что аналитики предупредили о росте цен на индийский чай в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии и засухой. В индийской чайной ассоциации рассказали, что на 90 чайных плантациях в штате Ассам выявлено порядка 500 инфицированных. Наряду с этим индийские власти пытаются остановить распространение коронавируса еще на 800 чайных плантациях в Ассаме.

В то же время в Ассаме и ряде других индийских штатов установилась засушливая погода, которая грозит неурожаем на чайных плантациях.

— Еще в прошлом году осенью оптовые цены на крепкие индийские чаи выросли на 30 процентов. Причины — коронавирусная инфекция и повышение стоимости транспортных перевозок, которые выросли в цене от двух до пяти раз, — сказал Леонов.

По его словам, сегодня чайный «рынок замер в ожидании». Цены на продукт, который является аукционным товаром, будут зависеть от итогов торгов.

— Среди факторов, которые могут повлиять на рынок сегодня, плохая погода, сильная засуха и серьезная вспышка ковида в Индии. Это может привести к недобору урожая в Индии. Далее все будет зависеть от баланса спроса и предложения, — говорит эксперт.

Он отмечает, что точные прогнозы по ценам на чай прояснятся в июне, когда нынешний урожай продукта будет собран и начнет продаваться на торгах. По словам Леонова, если на аукционы «придет мало товара, то вероятность роста цен не исключена».

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