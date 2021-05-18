Путин наградил первого заместителя постпреда РФ при ООН Полянского орденом Дружбы

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил первого заместителя постоянного представителя РФ при Организации Объединенных наций (ООН) Дмитрия Полянского орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 18 мая.

Полянский получил награду за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Кроме того, Орденом Дружбы награждены послы России в Иране и Эквадоре Леван Джагарян и Владимир Спринчан. Орден Почета получил посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.

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