Путин наградил первого заместителя постпреда РФ при ООН Полянского орденом Дружбы
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил первого заместителя постоянного представителя РФ при Организации Объединенных наций (ООН) Дмитрия Полянского орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 18 мая.
Полянский получил награду за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
Кроме того, Орденом Дружбы награждены послы России в Иране и Эквадоре Леван Джагарян и Владимир Спринчан. Орден Почета получил посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.
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