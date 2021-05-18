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Путин наградил первого заместителя постпреда РФ при ООН Полянского орденом Дружбы
Фото: Zuma\TASS

Путин наградил первого заместителя постпреда РФ при ООН Полянского орденом Дружбы

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил первого заместителя постоянного представителя РФ при Организации Объединенных наций (ООН) Дмитрия Полянского орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 18 мая.

Полянский получил награду за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Кроме того, Орденом Дружбы награждены послы России в Иране и Эквадоре Леван Джагарян и Владимир Спринчан. Орден Почета получил посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.

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наградаОрден ДружбыВладимир Путин
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