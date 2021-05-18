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Сергей Собянин: Москва является одним из мировых лидеров по количеству музеев
Фото: photo.roscongress.org / Николай Гернет

Сергей Собянин: Москва является одним из мировых лидеров по количеству музеев

Анастасия Волоснова

Город

Москва является одним из мировых лидеров по количеству музеев и посетителей культурных мест. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города рассказал о культурной жизни столицы в честь Международного дня музеев.

По словам мэра, всех восхищают столичные музеи, посвященные искусству, науке, литературе. Кроме того, Сергей Собянин отметил уникальные космические экспозиции, которые представлены в Москве.

— А какие в Москве усадьбы! В Кускове, например, можно провести весь день, гуляя по парку, дворцу, музею керамики, ракушечному гроту. Мы три года восстанавливали этот шедевр XVIII века, — написал мэр столицы.

Он подчеркнул, что каждый год в московских музеях делают ремонт. Кроме того, в городе регулярно строят новые музеи и организовывают выставки.

Ранее Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы на ВДНХ.

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КультурамузейСергей Собянин
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