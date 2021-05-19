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Шедевры кулинарного искусства представили возле Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы

Шедевры кулинарного искусства представили возле Музея Победы

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 18 мая, перед центральным входом в Музей Победы прошла пасхальная выставка. Ее подготовили участники XV Международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. Пасха Победы». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Все желающие могли познакомиться с шедеврами кулинарного мастерства и традициями православной трапезы, узнать рецепты и секреты приготовления пасхальных угощений.

Свои работы кулинары посвятили не только Пасхе, но и 76-й годовщине Победы. Москвичам и гостям столицы представили сладкие скульптурные композиции — сцены боя, долгожданных встреч и символы Победы.

Шедевры кулинарного искусства представили возле Музея ПобедыФото: пресс-служба Музея Победы

Также в рамках фестиваля организовали конкурс видеороликов «Пасха Победы». Кроме того, участники подготовили для гостей концерт военной песни и прочитали лекцию о блокаде Ленинграда.

Читайте также: Музей Победы пригласил москвичей на фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха»

кулинариямузей Победывыставка
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