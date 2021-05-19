Предмет охраны церкви Николы Чудотворца утвердили в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Верхняя Радищевская улица, 20 Карта всех событий

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Николы Чудотворца в центре Москвы.

Храм расположен по адресу улица Верхняя Радищевская, дом 20, строение 2. Двухэтажное здание было построено в 1682–1702 годах. На первом этаже размещалась так называемая теплая, отапливаемая церковь для зимних богослужений, а на втором — летняя церковь с престолом апостолов Петра и Павла.

Специалисты Мосгорнаследия составили перечень всех ценных архитектурных и декоративных элементов сооружения.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, в убранстве храма присутствуют поливные изразцы, в отделке фасадов есть сочетание красного и белого кирпичей, а также храм отличается обилием резного декора.

— В предмет охраны вошла планировка храма, его конструкции, строительные и отделочные материалы, облик фасадов и интерьеров, а также все элементы архитектурного декора, — сказал Алексей Емельянов.

Ценными были признаны детали интерьеров — полуколонны и пилястры, а также белокаменный мощеный пол.

Церковь Николы Чудотворца является объектом культурного наследия федерального значения. За время своего существования храм несколько раз менял свой облик. Церковь пережила несколько пожаров, после которых восстанавливалась на средства прихожан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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