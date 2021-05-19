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Сомнолог Бузунов назвал температуру воздуха, при которой ухудшается качество сна
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Сомнолог Бузунов назвал температуру воздуха, при которой ухудшается качество сна

Евгения Владимирова

Здоровье

Президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, при какой температуре в помещении качество сна ухудшается. По словам специалиста, это происходит при температуре воздуха выше 25 градусов.

Бузунов отметил, что при температуре выше 25 градусов в теле человека нарушается терморегуляция, он начинает потеть, что и снижает качество сна.

— Начинает нарушаться терморегуляция, и человек начинает хуже спать при температуре воздуха в комнате выше 25 градусов. В таком случае к системам производства и отвода тепла в организме начинают предъявляться повышенные требования. Речь идет в основном о потовых железах. Человек начинает разогреваться и больше потеть, и качество сна существенно ухудшается, — объяснил Бузунов.

Специалист отметил, что московские квартиры пока не прогрелись до такой температуры. Он добавил, что комфортной для сна считается температура воздуха от 18 до 23 градусов, однако для каждого человека этот показатель будет индивидуальным, сообщает агентство «Москва».

Ранее «ВМ» писала о способах борьбы с бессонницей.

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