Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

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Британская антарктической служба зафиксировала самый большой айсберг в мире. Он откололся ледника в Антарктиде.

По словам ученых, айсберг откололся от западной части ледника Ронне. Он находится в море Уэдделла, на территории Антарктиды. Данные европейского спутника показывают, что размер льдины превышает площадь испанского острова Майорка. В длину огромная льдина составляет 170 километров, а в ширину — 25 километров. Данные об айсберге приводятся в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Ученые назвали айсберг А-76. Айсберги традиционно называются в честь области Антарктиды, в которой они были первоначально замечены. После им присваивается последовательный номер, а затем, если айсберг разбивается, еще буква.

Ранее «ВМ» писала о том, что от Антарктиды откололся айсберг размером с Санкт-Петербург.

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