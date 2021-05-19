Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Фото: pixabay.com

Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

Евгения Владимирова

Наука

Британская антарктической служба зафиксировала самый большой айсберг в мире. Он откололся ледника в Антарктиде.

По словам ученых, айсберг откололся от западной части ледника Ронне. Он находится в море Уэдделла, на территории Антарктиды. Данные европейского спутника показывают, что размер льдины превышает площадь испанского острова Майорка. В длину огромная льдина составляет 170 километров, а в ширину — 25 километров. Данные об айсберге приводятся в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Ученые назвали айсберг А-76. Айсберги традиционно называются в честь области Антарктиды, в которой они были первоначально замечены. После им присваивается последовательный номер, а затем, если айсберг разбивается, еще буква.

Ранее «ВМ» писала о том, что от Антарктиды откололся айсберг размером с Санкт-Петербург.

Читайте также: Гляциолог объяснила, почему ледник Судного дня не устроит потоп

айсбергледникиайсберги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Все мнения
О проекте