«Тяжело и обидно»: коллега Татьяны Проценко рассказала, о чем жалела советская Мальвина

Фото: «Приключения Буратино», 1975 год

Актриса Татьяна Проценко была ангельским лицом советского кинематографа. Она надолго вошла в сердца миллионов детей как добрая и обворожительная Мальвина. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказала актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Ранее супруг Проценко Алексей Войтюк сообщил о том, что его жена, известная по роли Мальвины в советской музыкальной сказке «Приключения Буратино», умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

По словам Поплавской, ее коллега рано ушла из актерской среды, о чем неоднократно жалела:

— Тяжело ей было без актерской профессии. Очень болезненно она воспринимала то, что была невостребованной. Но ее отлично поддерживал супруг, вся семья, поэтому она была счастливой женщиной. Судьба актеров очень непроста, поймите. Когда ты живешь сценой или съемочной площадкой, но тебя не зовут на роли — это очень тяжело и обидно. Но стоит отдать должное ее таланту, ее неповторимому детскому и чистому взгляду… Боже! Как же она была прекрасна! Роль Мальвины — эти безумно прекрасные голубые глаза свели миллионы зрителей с ума. Такая чудесная, небесной красоты девочка, как же она была прекрасна…

Поплавская добавила, что глубоко опечалена новостью о кончине артистки:

— Конечно, нас связывало то, что мы все были «нечаевские дети». Это именно Леонид Нечаев нас нашел всех и сделал звездами советского кино.

Собеседница «ВМ» выразила соболезнования родным и близким Татьяны Проценко.

СПРАВКА «ВМ»

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. Она прославилась после того, как исполнила роль девочки с голубыми волосами Мальвины в киноленте «Приключения Буратино». Будущую артистку случайно заметил в поезде кинорежиссер Леонид Нечаев. Ее пригласили на роль Мальвины, и она успешно прошла кастинг. Однако после выхода фильма Проценко завершила актерскую деятельность. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа, работала редактором, занималась компьютерным дизайном.