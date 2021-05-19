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Бастрыкин поручил регламентировать правила вождения электросамокатов в России
Фото: СК РФ

Бастрыкин поручил регламентировать правила вождения электросамокатов в России

Иван Юминов

Транспорт

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил направить в правительство предложения о регламентации правил вождения электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 19 мая.

— В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката, так и правила эксплуатации, ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов. Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто — к безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение, — отмечается на сайте СК.

Ранее глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что электросамокаты должны ехать по пешеходной зоне со скоростью людей.

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