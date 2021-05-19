Движение поездов восстановили на Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Движение поездов восстановлено на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее движение поездов отсутствовало на участке Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Зябликово» до «Марьино» из-за человека на путях. По данным СМИ, человек упал на рельсы на станции метро «Шипиловская».

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено. Потребуется время на вхождение в график. — Московское метро (@MetroOperativno) May 19, 2021

Отмечается, что потребуется время на вхождение поездов в график.

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