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Движение поездов восстановили на Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение поездов восстановили на Люблинско-Дмитровской линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, метро Марьино Карта всех событий

Движение поездов восстановлено на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее движение поездов отсутствовало на участке Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Зябликово» до «Марьино» из-за человека на путях. По данным СМИ, человек упал на рельсы на станции метро «Шипиловская».

Отмечается, что потребуется время на вхождение поездов в график.

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Метродвижение восстановленоМосква
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