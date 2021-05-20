Врачи рассказали, какие изменения в поведении указывают на болезнь Альцгеймера

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Врачи сообщили, что от болезни Альцгеймера не существует лекарства, но важна ранняя диагностика, чтобы облегчить ее течение. Они назвали изменения в поведении человека, которые сигнализируют о данном заболевании.

Согласно исследованиям Национального института старения (NIA), признаком этого недуга может быть растущее возбуждение. Например при ходьбе человек начинает ходить взад и вперед в одном и том же месте с повышенной скоростью.

Следующий признак возбуждения — это бессонница. Человек с трудом засыпает или беспокойно спит, а утром ощущает сильную усталость будто совсем не спал. Также возможны несвойственная агрессия, словесные или физические атаки и эмоциональная нестабильность.

Самым явным показателем болезни Альцгеймера становится путаница в привычных делах. Больной может положить обычный предмет в странное для него место, например, очки в холодильник, а сосиски — на тумбочку возле кровати, сообщает издание Еxpress.

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