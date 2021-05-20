Эксперт заявила о скором повышении ставки по ипотеке в России

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Российские банки в ближайшее время повысят ставки по ипотеке. Об этом заявила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

— В ближайшее время мы все же увидим рост ипотечных ставок. Срок действия льготной программы для новостроек закончится 1 июля, кроме того, фондирование постепенно становится дороже, — сказала эксперт, передает РИА Новости.

Российское правительство в рамках антикризисных мер запустило весной 2020 года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5 процента. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября программу продлили до 1 июля 2021 года.

Ранее экономист объяснил, почему падает спрос на квартиры в новостройках.

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