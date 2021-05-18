Столичный Росреестр зарегистрировал рекордный объем жилищных ипотек

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Управление Росреестра по Москве за четыре месяца 2021 года зарегистрировало 39 485 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 44 процента превышает аналогичный показатель 2020 года, когда было оформлено 27 488 ипотек, и на 36 процентов выше рекордных четырех месяцев 2019 года (28 948).

При этом в апреле было оформлено 12 951 ипотека. Этот показатель превысил мартовский на 14 процентов (11 404). А по сравнению с апрелем 2020 года, когда были введены строгие карантинные ограничения, количество сделок увеличилось почти в пять раз (на 394 процента).

— С начала года апрель стал абсолютным рекордсменом по количеству регистраций ипотечного жилья, незначительно (69 договоров) уступив прошлогоднему лидеру — декабрю, когда было зафиксировано больше 13 тысяч и пока это наивысший объем за все время учета ипотечного жилищного кредитования в Москве, — отметил глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, добавив, что поступательный рост количества сделок наблюдается в преддверии окончания льготной ипотеки. По его словам, начиная с февраля число ипотечных договоров растет в среднем на 19 процентов в месяц.

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

Льготная ипотека поддерживает спрос на жилье на высоком уровне и стимулирует развитие строительного комплекса в Москве. Объем ввода недвижимости в столице в марте превысил показатели 2020 года на 6,5 процента. Всего за I квартал текущего года в столице введено 1 141,5 тысячи квадратных метров жилья или 6,4 процента от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Это второй показатель среди субъектов страны после Московской области.

— С начала действия госпрограммы льготного ипотечного кредитования Москва занимает первое место по сумме выданных льготных кредитов. По стоянию на 6 мая 2021 в столице было выдано 69,9 тысячи кредитов на общую сумму в 399,1 миллиарда рублей или 28 процентов от общего объема выданных в Российской Федерации льготных ипотечных кредитов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, отметив, что за четыре месяца этого года было выдано 21,3 тысячи кредитов на общую сумму в 129,7 миллиарда рублей.

Ранее власти Москвы разрешили открыть продажи более 2 миллионов квадратных метров недвижимости.

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