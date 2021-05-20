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Счетная палата предупредила о риске для нацбезопасности из-за импорта сырья
Фото: «Вечерняя Москва»

Счетная палата предупредила о риске для нацбезопасности из-за импорта сырья

Юлия Курганова

Внутренняя политика

В Счетной палате РФ сообщили, что управление государственным фондом недр в стране происходит недостаточно эффективно.

На недостатки в управлении указывает низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых. Так, в 2018 году данный показатель составлял 63 процента, а в 2020 году — только 32 процента. Также в 2018 году уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке составил 79 процентов, в 2020 году он упал до 72 процентов.

Авторы отчета заявили, что отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности России в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации, передает РИА Новости.

Для улучшения ситуации было предложено усовершенствовать законодательство по рациональному недропользованию, процедурам государственных закупок, повысить эффективность межведомственного взаимодействия и проработать вопросы финансово-экономического положения Росгеологии.

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