Два новых поезда «Москва-2020» запустили в столичном метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Два новых поезда «Москва-2020» начали курсировать на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента транспорта в четверг, 20 мая.

Новые поезда успешно прошли обкатку после того, как вышли с завода. Они стали 60-м и 61-м составом этой модели. 31 поезд из них курсирует по Кольцевой линии, а остальные — по оранжевой ветке.

Дизайн поездов «Москва-2020» был отмечен международной премией Red Dot Award: Product Design 2021. Составы отличаются повышенной шумоизоляцией, широкими дверьми и межвагонными переходами. Также поезда оснащены системами автоматического обеззараживания воздуха и большим количеством USB-зарядок.

— До конца года запустим в мосметро еще 28 таких поездов. При этом парк вагонов на Кольцевой будет полностью обновлен. Планируем, что в перспективе и по Большой кольцевой линии пассажиры поедут на «Москве-2020» — самых современных поездах, тихих, с системой обеззараживания воздуха, расширенными дверями и межвагонными переходами, — цитирует главу департамента Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее сообщалось, что московский метрополитен совместно с компанией «ТМХ Инжиниринг» протестирует обновление для поезда «Москва-2020».

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