Столичные власти порекомендовали рестораторам закрыть летние веранды из-за грозы
Власти Москвы обратились к рестораторам города с просьбой закрыть летние веранды в четверг, 20 мая, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Уточняется, что призыв своевременно принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд связан с прогнозируемыми в столичном регионе грозами и усилением ветра до 17 метров в секунду.
В пресс-службе отметили, что владельцам летних кафе необходимо закрыть зонты и укрепить конструкции, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее на фоне прогнозов о сильном ветре и грозе комплекс городского хозяйства столицы призвал москвичей быть внимательнее на улицах, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
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