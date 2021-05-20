Столичные власти порекомендовали рестораторам закрыть летние веранды из-за грозы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Власти Москвы обратились к рестораторам города с просьбой закрыть летние веранды в четверг, 20 мая, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Уточняется, что призыв своевременно принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд связан с прогнозируемыми в столичном регионе грозами и усилением ветра до 17 метров в секунду.

В пресс-службе отметили, что владельцам летних кафе необходимо закрыть зонты и укрепить конструкции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее на фоне прогнозов о сильном ветре и грозе комплекс городского хозяйства столицы призвал москвичей быть внимательнее на улицах, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Читайте также: Самый холодный день недели ожидает москвичей в пятницу