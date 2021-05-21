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Юрист рассказал, когда можно сесть за руль после приема алкоголя
Фото: pixabay.com

Юрист рассказал, когда можно сесть за руль после приема алкоголя

Татьяна Плотникова

Общество

Период времени с момента употребления спиртных напитков до снижения уровня алкоголя в крови до значений, позволяющих управлять автомобилем, зависит от целого ряда факторов. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Эксперт отметил, что многое зависит от обмена веществ, массы тела, физического состояния человека и количества выпитого. В среднем должно пройти не менее четырех часов, а в некоторых случаях — не менее 20 часов.

Юрист призвал не «переносить законодательные нормы иных стран», допускающих управление транспортным средством при содержании алкоголя в крови до 0,8 промилле, и помнить, что в России подобное недопустимо.

Если человек по медицинским показаниям принимает спиртосодержащие лекарства либо препараты, способные вызвать повышение уровня веществ, аналогичных алкоголю, необходимо иметь соответствующую справку от врача.

Однако при общении с сотрудниками Госавтоинспекции этого вряд ли будет достаточно для того, чтобы избежать медицинского освидетельствования. Нужно также быть готовым к тому, что лишь в суде удастся доказать, что промилле в анализах были вызваны именно приемом медицинских препаратов, подчеркнул Петропольский в интервью агентству «Прайм».

Ранее нарколог назвала шесть признаков алкогольной зависимости.

Читайте также: Эксперт озвучил способ борьбы с алкоголизмом в России

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