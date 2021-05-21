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Москвичей пригласили на видеоэкскурсию по выставке гравюр Альбрехта Дюрера
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москвичей пригласили на видеоэкскурсию по выставке гравюр Альбрехта Дюрера

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Красная площадь, 1Карта всех событий

На медиаплатформе «Москва с тобой» появилась видеоэкскурсия по выставке гравюр немецкого художника Альбрехта Дюрера. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Экспозиция «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» проходит в Государственном историческом музее. На ней представлено 120 работ немецкого художника эпохи Возрождения. Эти работы привезены из итальянского города Брешиа, где собрана наиболее ценная коллекция гравюр Дюрера. Теперь увидеть шедевры гравера можно не только в музее, но и онлайн — видеоэкскурсия длится час, за это время посетителям расскажут много интересного о жизни и творчестве «северного Леонардо да Винчи».

На выставке представлены гравюры Дюрера конца XV начала XVI веков, среди них есть и самые известные его работы. Например, эстампы «Адам и Ева» (1504), «Рыцарь, смерть и дьявол» (1513), а также «Меланхолия I» (1514) и многие другие.

Москвичей пригласили на видеоэкскурсию по выставке гравюр Альбрехта ДюрераФото: А. Дюрер / Государственный исторический музей

Экспозиция гравюр Альбрехта Дюрера будет проходить в Государственном историческом музее до конца июня. Посетить видеоэкскурсию можно на портале проекта «Москва с тобой».

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