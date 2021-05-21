Пожар вспыхнул в кафе в Троицке

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Троицк, Октябрьский проспект, 14 Карта всех событий

Кровля кафе загорелась в Троицке. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в здании на Октябрьском проспекте, 14. По данным источника «ВМ», огонь охватил около 80 квадратных метров площади. Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

— На месте работают несколько пожарных расчетов. Пожар локализован, — заключил источник.

Ранее «ВМ» сообщала, что пожар на складе нефтепродуктов произошел в Подмосковье.

Читайте также: Пожар вспыхнул в частном доме на юго-западе Москвы