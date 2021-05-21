Пожар вспыхнул в кафе в Троицке
Россия, Москва, Троицк, Октябрьский проспект, 14 Карта всех событий
Кровля кафе загорелась в Троицке. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в здании на Октябрьском проспекте, 14. По данным источника «ВМ», огонь охватил около 80 квадратных метров площади. Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.
— На месте работают несколько пожарных расчетов. Пожар локализован, — заключил источник.
Ранее «ВМ» сообщала, что пожар на складе нефтепродуктов произошел в Подмосковье.
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