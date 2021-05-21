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Житель столицы «украл» баян у приятеля
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Житель столицы «украл» баян у приятеля

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Поварская улица, 38 Карта всех событий

Житель столицы обратился за помощью к полицейским из-за баяна, который у него «украл» приятель. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам потерпевшего, он дал на время другу баян марки «Юпитер» еще в декабре прошлого года. Однако обратно его так и не получил. Последний раз свой инструмент мужчина видел на улице Поварской вблизи дома 38.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что бывшая жена украла у мужа часы за три миллиона рублей и собак в Москве.

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