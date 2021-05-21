Инвестпроект кафе-долгостроя на северо-востоке столицы прекратили

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Абрамцевская улица, 9к1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы прекратили проект строительства кафе, который инвестор обещал построить еще 26 лет назад. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Уточняется, что инвестор заключил договор аренды участка площадью 0,03 гектара рядом с домом 9 на Абрамцевской улице в 1995 году. Он собирался построить там кафе, однако за прошедшие года этого так и не произошло — участок был огорожен забором.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) приняла решение о расторжении договора аренды в связи с отсутствием градостроительной документации.

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