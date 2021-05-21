«В каждом человеке сидит фашист»: учитель Ямбург объяснил причины агрессии школьников

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Заслуженный учитель РФ, директор ГБОУ «Школа № 109» города Москвы Евгений Ямбург в интервью журналисту Владимиру Познеру объяснил причины агрессии школьников.

— Пандемия — не единственная причина, просто она обострила длительную изоляцию людей. Уровень агрессии это повысило, конечно. В каждом человеке живет фашист или святой, да. Ни одно нормальное исследование не подтверждает взаимосвязь между детской агрессией и телевидением, интернетом. Цивилизация пошла вразнос, психика взрослых и детей не выдерживает, — заявил Ямбург в программе «Познер».

По словам заслуженного учителя России, человек в глубинном смысле потерял путь, он агрессивен от страха, он всего боится и ждет удара. Это касается большой части населения.

— Сегодня появились две вещи омерзительные: так называемая новая нравственность и постистория. Они говорят, что все относительно, отрицая вечные ценности и смыслы, в том числе библейские, — пояснил собеседник.

Если ребенок получает интересную живую жизнь, занимается, например, театром, он чувствует себя королем на сцене. Это интереснее холодного экрана компьютера, отметил Ямбург. Он считает, что главная причина в Казани — одиночество ребенка в семье.

Ранее сообщалось, что школьник напал с ножом на 74-летнюю учительницу на уроке в пермских Березниках. Преподавателя госпитализировали.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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