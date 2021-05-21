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Владелица питомника, где собаки загрызли ребенка, получила условный срок
Фото: Pixabay

Владелица питомника, где собаки загрызли ребенка, получила условный срок

Юлия Павлушова

Происшествия

Владелица семи собак в Ивантеевке признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Напомним, в январе нынешнего года в гости к женщине пришла семья с 11-летним ребенком. Мальчик вышел во двор, где заводчица в вольере содержала семь крупных собак. Он открыл дверцу и выпустил животных. После этого собаки напали на мальчика. Школьник скончался на месте от полученных травм.

Выяснилось, что заводчица не установила надежных замков в вольере, в котором жили собаки.

Ранее «ВМ» сообщала, что собака напала на девочку на детской площадке в Истре.

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