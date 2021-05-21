Названы факторы, сказывающиеся на укреплении курса рубля

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Курс доллара к российской валюте подрос на 0,07 процента — до 73,57 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 11:30 утренних торгов 21 мая на Московской бирже.

Накануне курс американской валюты упал на 0,35 процента, опустившись до уровня 73,53 рубля за доллар. Главным фактором, который оказывает позитивное влияние на укрепление рубля, является ослабление геополитической напряженности. Волатильность курса российской денежной единицы снизилась на фоне ожиданий со стороны инвесторов касаемо подробностей о встрече лидеров двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена.

При этом даже стоимость нефти, которая значительно просела в связи с возможным снятием санкций с Ирана, уступила по своей важности геополитической теме, отмечает «Экономика сегодня».

Настрой на ожидаемые переговоры остается положительным. Этому стала подтверждением встреча, которая прошла 19 мая между госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она добавила интерес участников рынка. Американский представитель подтвердил отсутствие намерений вводить новые антироссийские санкции относительно проекта «Северный поток — 2». При этом он подчеркнул, что Вашингтон сделает все возможное для того, чтобы помешать этому строительству.

Например, Соединенные Штаты Америки анонсировали некоторые санкции в отношении российского газопровода. Речь идет о мерах в отношении кораблей, которые обслуживают возведение «Северного потока — 2»: «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев». Первое судно примерно с конца апреля ведет достройку трубопровода в водах Дании.

Под санкциями могут оказаться несколько российских компаний. Это является издержками американской политической системы, отмечает ФАН. Дело в том, что несколько конгрессменов США остались недовольны санкциями, решив, что они недостаточные. К примеру, сенатор от Демократической партии Джин Шахин открыто подчеркнула, что она недовольна тем, что не были введены санкции против Nord Stream 2 AG. По ее мнению, введение в эксплуатацию данного газопровода является угрозой для Соединенных Штатов в сфере безопасности.

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