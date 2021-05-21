Задымление компрессоров вагона произошло на станции метро «Ховрино»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Ховрино Карта всех событий

Задымление компрессоров вагона возникло на станции «Ховрино» Московского метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 21 мая.

Пожарные прибыли на место инцидента и ликвидировали задымление. Никто не пострадал. Поезд уехал в депо.

Ранее поступила информация, что на Замоскворецкой линии метро от станции «Речной вокзал» до «Ховрино» нет движения поездов. Данные меры были приняты для проверки поезда. Пассажиров призвали пользоваться наземным транспортом. Позднее движение поездов ввели в график.

Читайте также: Ряд автобусных маршрутов изменится в районе метро «Некрасовка»