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Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом рабочим
Фото: minzdrav.gov.ru

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом рабочим

Анастасия Колоскова

Происшествия

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим во время ЧП в коллекторе под Таганрогом. Об этом сообщил его помощник Алексей Кузнецов.

Напомним, десять человек погибли и еще восемь пострадали в результате ЧП на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Пятеро пострадавших остаются в реанимации. По предварительной версии, причиной трагедии стал выброс метана.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что семьи погибших в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях получат по миллиону рублей. 22 мая в регионе объявлено днем траура.

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