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Москвичам пообещали выходные без дождей
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичам пообещали выходные без дождей

Татьяна Плотникова

Город

В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, в столичном регионе не ожидаются осадки. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погода идет к улучшению: в субботу и практически все воскресенье «будет комфортно и хорошо».

Однако Тишковец уточнил, что к завершению выходных приблизится очередной атлантический циклон, который принесет осадки. Вечером 23 мая возможны дожди, цитирует эксперта ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 22 и 23 мая температура воздуха будет на один градус выше нормы. Циклон, принесший в столицу 21 мая ощутимую прохладу, в выходные уйдет на северо-восток. Поэтому в ближайшие дни будут преобладать юго-западные ветры.

Читайте также: Синоптик перечислил регионы, жителям которых грозит опасное солнце

погода в выходныеЕвгений ТишковецМосква
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