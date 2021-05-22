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Юрист опроверг слух о запрете выращивания петрушки на даче
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Юрист опроверг слух о запрете выращивания петрушки на даче

Татьяна Плотникова

Общество

Выращивание петрушки на зелень и употребление ее в пищу не запрещено законодательством, вопреки появившимся слухам, рассказал правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго.

Юрист объяснил, что почвой для слухов стало внесение в список запрещенных растений семян петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло.

Если правоохранительные органы докажут, что культивация семян петрушки осуществляется с целью получения наркотического масла, наступит ответственность в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Нарушителям грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Могут наказать и обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Однако тем, кто не собирается использовать семена кудрявой петрушки, бояться выращивать ее на своем дачном участке не стоит, рассказал Корчаго агентству «Прайм».

Ранее жителям Московской области объяснили, как оформить недвижимость по дачной амнистии.

Читайте также: Какие лекарственные растения посадить на даче

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