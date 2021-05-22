Число погибших под Таганрогом рабочих выросло до 11
Еще один человек, который пострадал во время работ на очистных сооружениях около Таганрога, скончался в больнице. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Лисицкий в субботу, 22 мая.
Таким образом, число погибших увеличилось до 11 человек. Ранее сообщалось о смерти десяти сотрудников водоканала, уточнялось, что еще пятеро пострадали.
— Один человек скончался в больнице, — цитирует Лисицкого ТАСС.
Напомним, на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовке Неклиновского района Ростовской области произошло ЧП. Рабочие получили сильное отравление, по предварительным данным, из-за выброса метана.
После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что семьи погибших в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях получат по миллиону рублей. В регионе 22 мая объявлено днем траура.
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