Число погибших под Таганрогом рабочих выросло до 11

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Еще один человек, который пострадал во время работ на очистных сооружениях около Таганрога, скончался в больнице. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Лисицкий в субботу, 22 мая.

Таким образом, число погибших увеличилось до 11 человек. Ранее сообщалось о смерти десяти сотрудников водоканала, уточнялось, что еще пятеро пострадали.

— Один человек скончался в больнице, — цитирует Лисицкого ТАСС.

Напомним, на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовке Неклиновского района Ростовской области произошло ЧП. Рабочие получили сильное отравление, по предварительным данным, из-за выброса метана.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что семьи погибших в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях получат по миллиону рублей. В регионе 22 мая объявлено днем траура.

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