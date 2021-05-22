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Движение восстановлено на юго-востоке Москвы после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Движение восстановлено на юго-востоке Москвы после ДТП

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 22/18 Карта всех событий

Движение на юго-востоке города восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в субботу, 22 мая.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов, 22/18. Столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что число смертей в ДТП с мотоциклистами снизилось на 80 процентов.

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ЮВАОвосстановленное движениеДТП
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